Terna, Di Foggia rinuncia a indennità di fine rapporto

In una nota, l'azienda ha annunciato che "diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance". Amministratrice delegata e direttrice generale di Terna, Di Foggia stata indicata il 9 aprile scorso dal Mef nella lista per il rinnovo del board di Eni come presidente al posto di Giuseppe Zafarana ascolta articolo

Terna ha reso noto che l'amministratrice delegata uscente "Giuseppina Di Foggia ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell'indennità di fine rapporto". L'azienda, spiega il comunicato, "diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance".

Lo stallo sulla buonauscita da 7,3 milioni di euro Al centro della vicenda nei giorni scorsi c’era stata proprio la richiesta di una buonuscita da Terna pari a 7,3 milioni di euro avanzata da Di Foggia, proposta dal ministero dell’Economia per la presidenza del gruppo energetico. Proprio il Mef, nei giorni scorsi, era intervenuto per chiarire la propria posizione, richiamando le linee guida introdotte già nel 2023 che prevedono una stretta, fino alla possibile esclusione, sui compensi riconosciuti al termine degli incarichi, sia in caso di naturale scadenza sia di dimissioni volontarie. Sul dossier è intervenuta anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aveva sollecitato proprio Di Foggia a fare una scelta netta: rinunciare alla buonuscita oppure alla nomina alla guida di Eni.