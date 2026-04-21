Perché il parto in anonimato è più sicuro delle "culle per la vita"?

In Italia, dal 2000, il parto in anonimato è garantito a tutte le donne per legge. Ma manca ancora una cultura diffusa. Promuovere le "culle per la vita", invece, spiega la ginecologa Elisabetta Canitano, può avere conseguenze pericolose. "Perché queste partoriscono a casa da sole, senza l'assistenza di operatori sanitari". Ma il nodo è anche culturale: "Le gravidanze indesiderate esistono, ma le donne vengono colpevolizzate. Più lo stigma è profondo, più i rischi aumentano"