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Cronaca

Perché il parto in anonimato è più sicuro delle "culle per la vita"?

Giulia Mengolini

©Getty

In Italia, dal 2000, il parto in anonimato è garantito a tutte le donne per legge. Ma manca ancora una cultura diffusa. Promuovere le "culle per la vita", invece, spiega la ginecologa Elisabetta Canitano, può avere conseguenze pericolose. "Perché queste partoriscono a casa da sole, senza l'assistenza di operatori sanitari". Ma il nodo è anche culturale: "Le gravidanze indesiderate esistono, ma le donne vengono colpevolizzate. Più lo stigma è profondo, più i rischi aumentano"

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