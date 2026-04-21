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Incendio al tribunale di Ivrea: segnalati dei boati

Cronaca

Ipotesi esplosione bomba carta nel parcheggio. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. Non ci sarebbero feriti

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Un incendio è scoppiato questa sera negli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Il fumo è visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la zona è stata isolata per motivi di sicurezza dalle forze dell'ordine. Sul posto anche gli artificieri dei carabinieri e la polizia. Oltre alle fiamme, sono stati segnalati alcuni boati. Le cause non sono chiare ma non ci sarebbero feriti. Gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi quando è scoppiato il rogo. Intorno alle 21 ai carabinieri era arrivata una segnalazione di una possibile esplosione di una bomba carta nel parcheggio del tribunale.

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