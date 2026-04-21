Negli ultimi anni la sicurezza domestica e delle piccole attività commerciali ha potuto contare sull’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale, analisi dati e tecnologie di elaborazione delle immagini. Cambiamenti che stanno migliorando la qualità delle informazioni e la velocità delle verifiche quando scatta un allarme. La logica non è più solo quella di installare “un dispositivo che suona”. Oggi la differenza cruciale è data dalla capacità di interpretare ciò che accade in tempo reale, distinguendo rapidamente tra falsi allarmi e reali situazioni di rischio.

Un sistema di allarme, tradizionalmente, ha il compito di rilevare un’anomalia e inviare una segnalazione all’utente, che deve poi verificare in autonomia cosa stia accadendo e decidere come intervenire. Oggi però si sta affermando il modello della sicurezza monitorata , in cui il segnale di allarme viene gestito da Centrali Operative attive 24/7 che gestiscono ogni segnalazione seguendo procedure codificate e supportate da tecnologie avanzate. Il cambio di paradigma non riguarda solo “cosa” rileva un dispositivo, ma soprattutto come viene gestito l’allarme quando scatta.

Insomma, l’intelligenza artificiale è uno strumento utile per rendere più rapide ed efficaci le verifiche, consentendo di elaborare un numero maggiore di informazioni in tempi ridotti e con maggiore precisione. Le situazioni di potenziale rischio vengono comunque sottoposte alla valutazione di professionisti, a garanzia di quel livello di discernimento e responsabilità che resta prerogativa dell’intervento umano.

Negli ultimi anni, la protezione delle abitazioni e delle piccole attività commerciali si sta spostando da una logica centrata sul dispositivo a un modello più ampio. L’evoluzione tecnologica sta trasformando il settore su tre fronti principali: continuità del servizio, qualità delle informazioni e capacità di verificare rapidamente ciò che accade quando scatta un allarme .

In sintesi l’allarme tradizionale rileva un’anomalia e invia una segnalazione all’utente , la verifica dell’evento è affidata principalmente al proprietario dell’impianto e i tempi di reazione dipendono dalla disponibilità di chi riceve l’avviso. Invece con la sicurezza monitorata il segnale di allarme viene gestito da una Centrale Operativa attiva 24/7 , che verifica con il supporto di tecnologie avanzate e può intervenire rapidamente.

Il settore della sicurezza monitorata è quindi in evoluzione grazie alle nuove tecnologie digitali. La protezione non dipende più solo dai sensori, ma dalla capacità di garantire continuità del segnale, mantenere qualità delle informazioni e intervenire rapidamente quando un allarme scatta . Gli strumenti digitali permettono di monitorare costantemente lo stato dei dispositivi e delle connessioni, intervenendo in maniera preventiva.

Come funziona la videosorveglianza professionale: il modello Verisure

Il sistema di sicurezza Verisure si basa su un ecosistema di dispositivi interconnessi come sensori perimetrali, rilevatori di movimento con fotocamera, telecamere e dispositivi per la richiesta di SOS, collegati alla Centrale Operativa attiva 24/7. Quando un allarme scatta il segnale viene verificato dalla Centrale Operativa Verisure attraverso strumenti audio e video e gestito secondo procedure definite, con l'obiettivo di distinguere tra anomalie tecniche, falsi allarmi e situazioni che richiedono un intervento. La complessità operativa di questo modello emerge anche dai volumi di segnalazioni gestite. Nel 2025, in Italia, la Centrale Operativa Verisure ha gestito quasi 9 milioni di scatti di allarme. Di questi, sono state 11.000 le situazioni reali di effettiva emergenza. I volumi mostrano come le nuove tecnologie e l’integrazione con l’IA siano fondamentali per supportare la verifica professionale e agire con tempestività: non sono più elementi accessori, ma parte integrante dell’operatività quotidiana.

I vantaggi della sicurezza come servizio continuativo

La sicurezza non è più solo installazione tecnologica, ma servizio permanente, che unisce: infrastrutture digitali, dispositivi connessi e presenza professionale qualificata. È in questa integrazione tra tecnologia e presidio umano che si gioca oggi la differenza tra un sistema che segnala un’anomalia e uno che gestisce la sicurezza in modo strutturato, accurato e continuo.