Torino, rider 32enne trovato morto accanto a bici: indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in strada della Creusa, vicino alla sua bicicletta danneggiata. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un incidente con un’auto poi allontanatasi dopo l’impatto. La polizia locale e la procura indagano per chiarire dinamica e responsabilità

Un uomo di 32 anni, di origini straniere, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, in strada della Creusa 109, una zona collinare del capoluogo piemontese . La vittima, probabilmente un rider, è stata trovata tra la vegetazione a poca distanza dalla sua bicicletta, che presentava evidenti danni compatibili con un urto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere stato coinvolto in un incidente mortale provocato da un’auto pirata, che si sarebbe allontanata dopo l'impatto. Sulla vicenda indagano la polizia locale e la procura, che non escludono alcuna ipotesi.

Il ritrovamento

L'allarme è scattato intorno alle 23, quando una residente ha segnalato al 112 la presenza del mezzo abbandonato sulla carreggiata. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Secondo quanto emerso, il corpo del 32enne presentava diversi traumi. La polizia locale è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabili.

La bici forse vista ore prima, indaga la procura

Secondo quanto appreso da Ansa, la bicicletta sarebbe stata visibile a bordo strada già intorno alle 20. A far emergere questo dettaglio sarebbe stata la stessa persona che ha chiamato il 112 poco dopo le 23. Un elemento che apre all'ipotesi che l'incidente mortale non sia avvenuto nell'immediatezza della chiamata, ma in un orario precedente. Sul caso coordinerà gli accertamenti la procura di Torino. Ad essere interpellato è stato un pubblico ministero del cosiddetto turno urgenze, che prima di decidere i passi da compiere attende l'invio di un'informativa sull'accaduto. Potrebbe inoltre essere coinvolto il pool di magistrati specializzato nelle violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.