Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne

Cronaca

Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe preso una pistola regolarmente detenuta, appartenente all'ex compagno della madre, un uomo di 80 anni

ascolta articolo

Un ragazzo di 17 anni, di nazionalità bulgara, è deceduto ieri sera dopo essere stato colpito alla testa da un'arma da fuoco all'interno dell'abitazione in cui viveva a Lecce. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe preso una pistola regolarmente detenuta, appartenente all'ex compagno della madre defunta, un uomo di 80 anni. L'arma era custodita nella camera da letto. Secondo i primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto. Il personale medico ha tentato i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Della vicenda è stata informata la Procura presso il Tribunale per i minorenni, che coordina gli accertamenti.

Cronaca: Ultime notizie

Inchiesta escort di lusso a Milano: 4 arresti ai domiciliari

Cronaca

Secondo l'accusa, gli indagati "avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne...

Urto tra treni, disagi sulla Milano-Genova: ritardi e cancellazioni

Cronaca

Trenitalia spiega che c'è stato "un leggero contatto" tra il regionale che procedeva in uscita...

Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell'inchiesta Squadra Fiore

Cronaca

Tra le persone indagate e perquisite questa mattina dai carabinieri del Ros nell'ambito...

Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato il papà della vittima

Cronaca

Andrea Sciorilli era stato trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva. L'uomo...

Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione

Cronaca

L'anno scolastico non è ancora terminato, ma le Regioni hanno già iniziato a programmare il nuovo...

Cronaca: i più letti