Un ragazzo di 17 anni, di nazionalità bulgara, è deceduto ieri sera dopo essere stato colpito alla testa da un'arma da fuoco all'interno dell'abitazione in cui viveva a Lecce. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe preso una pistola regolarmente detenuta, appartenente all'ex compagno della madre defunta, un uomo di 80 anni. L'arma era custodita nella camera da letto. Secondo i primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto. Il personale medico ha tentato i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici. Della vicenda è stata informata la Procura presso il Tribunale per i minorenni, che coordina gli accertamenti.