Per la giornata di domani, 21 aprile, al Nord è attesa nuvolosità irregolare al mattino con locali fenomeni sull’Emilia-Romagna, mentre sarà più asciutto altrove. Nel pomeriggio previsto un aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere di temporale soprattutto su Alpi e Appennino. Ancora fenomeni nella notte al Nord-Est con neve fino a 1400 metri. Al Centro attesi cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con piogge sparse su zone interne della Toscana, Umbria e Marche, Nel pomeriggio attesa instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e settori adriatici. Al Sud e sulle Isole si prevede tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio si prospetta instabilità in aumento sulle zone interne peninsulari con fenomeni in movimento entro sera verso i settori adriatici.