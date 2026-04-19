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Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il dispositivo è scattato quando il piccolo è stato lasciato nell'apposito spazio della Croce Rossa. Il neonato è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti ma le sue condizioni sono buone

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Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla Culla per la vita della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico, collegato con il 118, è entrato in funzione e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone.

Il precedente

Per questioni di privacy, il dispositivo non è volutamente dotato di alcun sistema di ripresa esterna. In precedenza, la stessa Culla per la vita era stata utilizzata il 3 maggio del 2023. In quel caso era stata trovata una bambina. La madre lasciò un messaggio: "Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai".

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