Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene

Il dispositivo è scattato quando il piccolo è stato lasciato nell'apposito spazio della Croce Rossa. Il neonato è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti ma le sue condizioni sono buone
Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla Culla per la vita della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico, collegato con il 118, è entrato in funzione e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone.
Il precedente
Per questioni di privacy, il dispositivo non è volutamente dotato di alcun sistema di ripresa esterna. In precedenza, la stessa Culla per la vita era stata utilizzata il 3 maggio del 2023. In quel caso era stata trovata una bambina. La madre lasciò un messaggio: "Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai".
Leggi anche
Neonata lasciata alla culla per la vita a Bergamo, sta bene
Libri per bambini, i vincitori 2026 della Fiera del libro di Bologna
La 63ª Bologna Children’s Book Fair (BCBF) si è confermata essere anche quest'anno un successo. 1540 gli espositori presenti a Bologna, in arrivo da oltre 90 Paesi e regioni del mondo. Numeri che confermano la BCBF come il più importante palcoscenico per lo scambio di diritti e copyright nel settore bambini e ragazzi. Nove i vincitori di altrettante sezioni, eccoli