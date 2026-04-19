Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta bene

Il dispositivo è scattato quando il piccolo è stato lasciato nell'apposito spazio della Croce Rossa. Il neonato è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti ma le sue condizioni sono buone

Un neonato è stato affidato questa mattina alle 9.45 alla Culla per la vita della Croce rossa di Bergamo, a Loreto. Il sistema di protezione che scatta in automatico, collegato con il 118, è entrato in funzione e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa. Le condizioni del bambino, che è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone.