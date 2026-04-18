Introduzione
Un weekend di sole e caldo in tutta l'Italia, ma per la prossima settimana le previsioni parlano di un nuovo calo delle temperature. Vediamo cosa ci attende per i prossimi giorni
Quello che devi sapere
Le previsioni
L'alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo garantisce un weekend per lo più stabile e di stampo primaverile, salvo qualche disturbo, ma per la prossima settimana è previsto un cambio di circolazione con aria più fredda da est.
Oggi primavera in tutta Italia
Secondo gli ultimi aggiornamenti, oggi è previsto sole da nord a sud, salvo locali temporali pomeridiani lungo l'arco alpino, sull'Appennino settentrionale e settori interni di Sicilia e Sardegna. Il clima risulterà primaverile o anche tardo-primaverile con temperature anche di 4-6 gradi sopra media del periodo, soprattutto al centro-nord: attese infatti massime anche di +26/+27 C nelle zone interne tra Toscana,Lazio e Campania e fino ai +25/+26 C anche sulla pianura Padana, specie quella centro-occidentale.
Previsioni per oggi
Al nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata, tempo nuovamente stabile ma con nuvolositàin progressivo aumento.
Anche al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente ovunque. In serata e nottata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.
Tempo stabile al mattino anche al sud e nelle isole con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le regioni tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni.
Domani ancora stabilità
Domani ancora campo di alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo: condizioni meteo ancora prevalentemente stabili in Italia, con tanto sole al centro-sud, mentre nuvolosità in transito interesseraà il settentrione con acquazzoni pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale e con precipitazioni sparse in serata soprattutto tra Triveneto ed Emilia Romagna.
Previsioni per domani
Al nord nvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni settentrionali con locali fenomeni sulle Alpi. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento soprattutto al nord-est con piogge e temporali in movimento dai rilievi verso le pianure.
Al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del centro Italia con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito.
Al sud e nelle isole tempo stabile al sud nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione, massime in calo al nord e senza variazioni di rilievo altrove.
La prossima settimana
Per la prima parte della prossima settimana si prevede che correnti instabili potrebbero interessare l'Italia, portando un aumento dell'instabilità al centro-nord e anche un calo delle temperature, su valori anche sotto la media entro metà settimana, specie al nord e sulle regioni adriatiche.
Da lunedì instabilità primaverile
Secondo ILMeteo.it, già da lunedì 20 aprile un fronte temporalesco destabilizzerà rapidamente l'atmosfera. Le prime regioni a farne le spese saranno quelle del Triveneto e gran parte del Centro, dove l'aria fresca in quota alimenterà rovesci localmente intensi. In questo contesto, occhi puntati sulla possibilità che si verifichino di fenomeni estremi: non è escluso, infatti, che si ci possa essere qualche grandinata.
Martedì 21 aprile fresche correnti orientali causeranno piogge sparse soprattutto sull'arco alpino centro-orientale e lungo la fascia adriatica, tra Marche e Abruzzo, fino al Molise e al Gargano, senza risparmiare Toscana e Umbria. Si tratterà della classica instabilità primaverile, capace di colpire a macchia di leopardo gran parte del Paese.
La svolta da mercoledì
Mercoledì 22 aprile l'anticiclone dovrebbe favorire una tregua soleggiata su quasi tutta l'Italia, riportando temperature più miti. Il tempo resterà un po' più variabile in Puglia dove soffieranno venti freschi settentrionali.
Sempre secondo ILMeteo.it, a differenza di quanto previsto dai Centri di Calcolo solo qualche giorno fa, con l'ipotesi di un 25 Aprile instabile, le ultime analisi indicano che una rimonta anticiclonica manterrà un clima primaverile per la festa della Liberazione.