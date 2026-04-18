Al nord nvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni settentrionali con locali fenomeni sulle Alpi. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento soprattutto al nord-est con piogge e temporali in movimento dai rilievi verso le pianure.

Al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del centro Italia con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito.

Al sud e nelle isole tempo stabile al sud nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione, massime in calo al nord e senza variazioni di rilievo altrove.