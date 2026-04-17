Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati

Circa dieci persone soccorse per esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a Roma. "Durante un intervento di manutenzione ad opera di una ditta esterna su una vasca decorativa non balneabile situata sulla terrazza, due operai hanno accidentalmente miscelato prodotti chimici, generando vapori potenzialmente tossici", dice l'albergo. "La situazione è ora sotto controllo"

Sono una decina le persone soccorse dal personale del 118, dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma Capitale, rimaste intossicate a causa delle esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto agenti del I Gruppo Centro della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area, carabinieri e vigili del fuoco.

Gli intossicati, alcuni dei quali trasportati in vari ospedali della città, sono per lo più dipendenti della struttura. Le pattuglie della polizia locale del I gruppo Centro hanno provveduto alla chiusura di via della Frezza, da via del Corso a Via di Ripetta e quest’ultima da Via Angelo Brunetti fino a piazza Augusto Imperatore.

La nota di Bulgari

"Durante un intervento di manutenzione ad opera di una ditta esterna su una vasca decorativa non balneabile situata sulla terrazza, due operai hanno accidentalmente miscelato prodotti chimici, generando vapori potenzialmente tossici". E' quanto comunica il Bvlgari Hotel Roma, in merito all'episodio di oggi pomeriggio. Per precauzione - aggiunge l'albergo - l'hotel è stato temporaneamente evacuato e sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno verificando l'assenza di rischi negli ambienti interni. I due operai sono stati trasportati in ospedale e risultano in miglioramento". "La situazione è ora sotto controllo - assicura l'albergo - e la sicurezza di ospiti e personale rimane la nostra priorità assoluta. Continueremo a collaborare con le autorità competenti per monitorare l'evoluzione e fornire aggiornamenti tempestivi".