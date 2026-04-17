L’esemplare di Python regius è lungo 1,2 metri e pesa un chilo e mezzo. I carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina sono intervenuti per mettere in sicurezza il serpente che è stato portato al centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati o sequestrati. Indagini per identificare i possibili responsabili dell'abbandono del rettile o della omessa custodia