L’esemplare di Python regius è lungo 1,2 metri e pesa un chilo e mezzo. I carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina sono intervenuti per mettere in sicurezza il serpente che è stato portato al centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati o sequestrati. Indagini per identificare i possibili responsabili dell'abbandono del rettile o della omessa custodia
Un pitone della lunghezza di circa 1,2 metri e del peso di un chilo e mezzo è stato ritrovato nelle campagne del Ravennate. L’intervento dei carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina è avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 aprile nella zona di Lugo: i militari, esperti del settore, hanno identificato l'esemplare come appartenente alla specie Python regius o pitone reale di colorazione ancestrale.
Indagini in corso
La specie Python regius è inserita nell'appendice II della Convenzione Cites che regola il commercio degli animali e piante a rischio di estinzione. Il pitone, in evidente stato di ipotermia, è stato portato a Marina di Ravenna al centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati o sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze etologiche. Sono in corso accertamenti, unitamente al nucleo carabinieri forestali di Bagnacavallo, sui possibili responsabili dell'abbandono del rettile o della omessa custodia che potrebbe averne causato la fuga, circostanze entrambe penalmente rilevanti.
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