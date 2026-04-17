Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ravenna, un pitone reale è stato recuperato nelle campagne di Lugo: accertamenti in corso

Cronaca

L’esemplare di Python regius è lungo 1,2 metri e pesa un chilo e mezzo. I carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina sono intervenuti per mettere in sicurezza il serpente che è stato portato al centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati o sequestrati. Indagini per identificare i possibili responsabili dell'abbandono del rettile o della omessa custodia

ascolta articolo

Un pitone della lunghezza di circa 1,2 metri e del peso di un chilo e mezzo è stato ritrovato nelle campagne del Ravennate. L’intervento dei carabinieri del reparto Biodiversità di Punta Marina è avvenuto nel pomeriggio di martedì 14 aprile nella zona di Lugo: i militari, esperti del settore, hanno identificato l'esemplare come appartenente alla specie Python regius o pitone reale di colorazione ancestrale. 

Indagini in corso

La specie Python regius è inserita nell'appendice II della Convenzione Cites che regola il commercio degli animali e piante a rischio di estinzione. Il pitone, in evidente stato di ipotermia, è stato portato a Marina di Ravenna al centro territoriale di accoglienza degli animali confiscati o sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze etologiche. Sono in corso accertamenti, unitamente al nucleo carabinieri forestali di Bagnacavallo, sui possibili responsabili dell'abbandono del rettile o della omessa custodia che potrebbe averne causato la fuga, circostanze entrambe penalmente rilevanti.

Leggi anche

Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar saranno abbattuti
FOTOGALLERY

1/12
Ambiente

Gli scatti che hanno trionfato nel World Nature Photography Awards

Incredibili scatti provenienti da tutto il globo hanno ammaliato la giuria del celebre concorso che, anche per quest'anno, ha emesso i propri verdetti. Premiando le fotografie che meglio raccontano il mondo degli animali e della natura

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Perde figlio in incidente, consigliere Regione Puglia: siate prudenti

Cronaca

Dino Basile dopo che il figlio domenica scorsa ha perso la vita sulla strada ad Arnesano scrive...

Palermo, riemerge dai sotterranei il Ponte delle Teste mozze

Raffaella Daino

Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi

Cronaca

Protagonista di oltre 100 missioni di salvataggio l'Australian Shepard del nucleo cinofili dei...

Scuola, riforma degli istituti tecnici professionali: le novità

Cronaca

Sono previste una serie di novità nell'ambito dell’istruzione tecnica e professionale. Il...

Meteo, sole e caldo nel weekend poi arriva aria fresca dal Nord

Cronaca

Arriva il caldo sulla penisola. Ritorno dell'alta pressione nel fine settimana che rimonterà su...

Cronaca: i più letti