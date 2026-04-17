Palermo, riemerge dai sotterranei il Ponte delle Teste mozze

L'antico ponte, dove secondo alcune fonti combatterono i Mille per farsi strada verso Palermo, è stato riscoperto durante i lavori per il tram e restaurato. Sarà visibile per la prima volta al pubblico in questo fine settimana e nei prossimi due. E nell'ambito del festival "Il Genio di Palermo" in programma tante visite guidate alla riscoperta delle antiche dimore nobiliari e delle storiche botteghe degli artigiani.

Già il nome rievoca una leggenda e a lungo la sua stessa esistenza è stata messa in dubbio. Del ponte scomparso c’era traccia soltanto negli schizzi dei viaggiatori del Grand Tour e in qualche foto di inizio del secolo scorso, fino a quando non è riapparso, dall'oblio e dai sotterranei della città. Il Ponte delle teste mozze, sulle cui campate, secondo alcuni storici, si svolse la battaglia tra Borboni e i Garibaldini che tentavano di aprirsi la strada verso lo Stradone di Porta di Termini per entrare a Palermo, è ritornato alla luce dopo un secolo, grazie ai lavori per la linea del tram.

Originariamente realizzato in legno, poi nel 1577 ricostruito in pietra, sorgeva su una delle due diramazioni del fiume Oreto. Intorno al 1930 il Ponte delle Teste Mozze venne totalmente interrato e in questo modo si salvò dalla demolizione quando fu deviato il corso dell’Oreto. Nel 2014 durante la realizzazione della linea tramviaria e grazie agli scavi della Soprintendenza, l’antico Ponte è stato recuperato e messo in sicurezza e grazie alla collaborazione con l’Amat e con il Comune, è ora possibile visitarlo, in questo weekend durante il "Genio di Palermo", festival organizzato dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e giunto alla sua quinta edizione, e poi negli altri due fine settimana tra il 24 e il 26 aprile e tra l’1 e il 3 maggio, dalle 10 alle 17.30.

“Un altro tassello di storia ritorna in vita: grazie alle Vie dei Tesori, apriamo il Ponte delle Teste mozze, sito dimenticato della città - dice l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Anello – ma anche una vera bellezza del tutto inattesa: un modo per promuovere la città”. “Il ponte delle teste mozze è stato affidato ad Amat durante i lavori di realizzazione dei lavori del tram – spiega Giuseppe Mistretta, presidente di Amat – Accompagniamo sempre gli eventi del Comune organizzando spostamenti in bus e tram per raggiungere i siti. E abbiamo siglato un accordo con Le Vie dei Tesori che hanno già proposto al pubblico le visite sia alle officine che al deposito del tram di via Castellana”.

“Per tre weekend Vie dei Tesori con Comune e Amat proporrà questa visita eccezionale: un ponte dimenticato negli ultimi 130 anni, tanto che non si sapeva neanche più bene dove fosse – dice Marcello Barbaro, vicepresidente della Fondazione Le Vie dei Tesori. Sarà possibile non solo ammirare il ponte con le sue tre campate, ma anche comprendere l’importanza di questo punto di accesso alla città: il percorso di visita partirà da Ponte dell’Ammiraglio, scenderà sotto terra e raggiungerà poi il Piano dei Decollati, seguendo l’antico percorso del fiume Oreto: oggi negletto, era invece parte integrante della vita della città”.

Un percorso fortemente voluto dalla II Circoscrizione: “Abbiamo sempre sentito parlare di questo luogo, finora sconosciuto. E oggi siamo felici di essere stati i promotori di questa riscoperta – spiegano Giuseppe Federico, Giacomo Viscuso e Gianluca Inzerillo, rispettivamente presidente, vicepresidente e consigliere della II Circoscrizione – è un segno che la Circoscrizione non si occupa soltanto della piccola rigenerazione, ma guarda e protegge i beni monumentali che ci circondano”.