Meteo, sole e caldo nel weekend poi arriva aria fresca dal Nord

Al Nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi. Al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente e degli addensamenti sulle regioni ioniche. Al pomeriggio temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti fin sulle coste tirreniche e sulle zone interne delle Isole. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al nord e stabili o in lieve calo al centro-sud e sulle isole, massime in lieve calo al nord ed in rialzo sul resto d'Italia.