Meteo, sole e caldo nel weekend poi arriva aria fresca dal Nord

Introduzione
Arriva il caldo sulla penisola. Ritorno dell'alta pressione nel fine settimana che rimonterà su gran parte dell'Italia già da oggi. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni
Quello che devi sapere
Giornate di sole sull'Italia
La situazione sinottica vede un anticiclone in espansione verso l'Europa occidentale e il Mediterraneo centrale. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le condizioni del tempo nella giornata di oggi saranno per lo più asciutte sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare nel pomeriggio qualche isolato temporale specie su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori.
Nel weekend
Con l'arrivo del weekend avremo ancora tempo perlopiù asciutto e temperature anche di 4-6 gradi al di sopra delle medie, massime che potrebbero tranquillamente raggiungere anche i +25 gradi in pianura. Da domenica aria più fresca in arrivo al nord con temporali soprattutto al nord-est tra pomeriggio e sera.
Instabilità per la prossima settimana
Gli ultimi aggiornamenti del CMI per la prossima settimana mostrano un campo di alta pressione migrare verso le latitudini più elevate, tra Islanda e Scandinavia, e aria più fredda muoversi sui settori centrali del vecchio continente. Per la prossima settimana possiamo attenderci un aumento dell'instabilità con maggiore probabilità di acquazzoni e temporali, possibile calo termico a seguire.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi. Al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente e degli addensamenti sulle regioni ioniche. Al pomeriggio temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti fin sulle coste tirreniche e sulle zone interne delle Isole. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo al nord e stabili o in lieve calo al centro-sud e sulle isole, massime in lieve calo al nord ed in rialzo sul resto d'Italia.
Previsioni meteo per sabato
Al nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche addensamento alto in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo nuovamente stabile ma con nuvolosità in progressivo aumento. Al centro mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con sole prevalente ovunque. In serata e nottata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, salvo addensamenti bassi lungo le regioni Tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne appenniniche ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in rialzo da nord a sud; massime in lieve calo al sud, stabili o in lieve rialzo al centro-nord e sulle isole Maggiori.
Previsioni meteo per domenica
Al nord nuvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni settentrionali con locali fenomeni sulle Alpi. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento soprattutto al nord-est con piogge e temporali in movimento dai rilievi verso le pianure. Al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del centro con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito. Al sud e sulle isole tempo stabile al sud nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse ed ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione, massime in calo al nord e senza variazioni di rilievo altrove.