Fiera di Farfa, il 25 e 26 aprile la XXIV edizione

Per la Festa della Liberazione e nel giorno successivo il borgo laziale si anima tra tradizione, gusto, artigianato, musica, e tiro con l’arco.

Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino, nel Lazio: la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa e organizzata dal Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti.

La manifestazione si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle 10 alle 18, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.

Un evento che unisce tradizione, territorio e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, artigianato e sostenibilità. Durante le due giornate sarà possibile degustare prodotti tipici della Sabina, visitare gli spazi espositivi con vendita di prodotti agroalimentari del territorio e della Regione Lazio, e vivere momenti di intrattenimento per tutte le età.

Eccellenze enogastronomiche

Particolare attenzione sarà dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con un’ampia zona degustazione dove i visitatori potranno assaporare i prodotti tipici della Sabina. Accanto agli stand, sarà presente un’area food truck per un’esperienza di gusto dinamica e accessibile a tutti. Il borgo sarà animato da attività continue, tra rievocazioni storiche, mostre, musica itinerante, spettacoli folkloristici, tiro con l’arco e passeggiate culturali. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini con attività e animazione. Durante le giornate sarà inoltre possibile partecipare all’iniziativa solidale di scambio e donazione “5R evolution”, portando giocattoli, oggetti e libri in buono stato.

Il 26 aprile alle ore 10:30 nella Sala Shuster presso l’Abbazia di Farfa si terrà il convegno “Coltivare il futuro: agricoltura, innovazione, territorio”; ai dottori agronomi e forestali verranno riconosciuti i crediti formativi come da normativa Confa.

“Questa edizione della Fiera di Farfa rappresenta un momento importante per valorizzare il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità e per i visitatori”, dichiara il Sindaco Roberta Cuneo.

A questo link si possono prenotare le esperienze: https://dbgmec.com/fiera-di-farfa-2026/