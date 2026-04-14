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Uomo trovato morto in strada a Ravenna, presenta ferita al collo

Cronaca

Il corpo del 27enne di origine senegalese è stato trovato intorno alle 4 sulla pista ciclabile. Una seconda persona ferita, rinvenuta poco più avanti, non è in pericolo di vita. Indagini in corso, l'ipotesi prevalente è quella di un litigio sfociato in omicidio

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Un 27enne di origine senegalese è stato trovato morto intorno alle 4 a Ravenna nei pressi della zona portuale, in via Antico Squero. Secondo quanto si apprende, il corpo presentava una profonda ferita al collo presumibilmente provocata da un'arma da taglio e si trovava sulla pista ciclabile. Sul fatto indagano i carabinieri. Una seconda persona ferita, ma non in pericolo di vita, è stata rinvenuta poco più avanti. L'ipotesi prevalente al momento è quella di un litigio sfociato in omicidio ma le indagini sono in corso. Sul posto anche Polizia di Stato e uomini della Guardia di Finanza. L'area è stata chiusa al traffico. 

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