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Siniscola, genitori lasciano neonata di 6 mesi in macchina per andare a fare la spesa

Cronaca
©Ansa

A far scattare l'allarme dei passanti che hanno visto la piccola chiusa dentro l'auto per una ventina di minuti. I genitori due turisti della Repubblica Ceca sono stati denunciati per abbandono di minore

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Hanno lasciato una bimba di sei mesi dentro l'auto e sono andati a fare la spesa. Alcuni passanti hanno visto la piccola e hanno chiamato subito i soccorsi. I fatti si sono svolti sabato nel parcheggio di un supermercato a Siniscola, in provincia di Nuoro. 

Due turisti denunciati per abbandono di minore

A far scattare l'allarme dei passanti anche il fatto che fosse una giornata calda e nell'auto ci fossero i finestrini chiusi. Quando i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro sono arrivati sul posto hanno intercettato i genitori che uscivano dal supermercato. La loro assenza si era protratta per una ventina di minuti, un arco di tempo potenzialmente pericoloso per la bimba di sei mesi. Per i due turisti della Repubblica Ceca è scattata quindi una denuncia per abbandono di minore.

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