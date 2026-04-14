Incendio Crans Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma

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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Crans Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma: tra le accuse omicidio plurimo colposo

Cronaca
©Ansa

I due proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno, sono già indagati anche nell’inchiesta aperta dalla procura di Sion. Roma, che sta portando avanti le proprie indagini, accusa i Moretti di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica

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Jacques Moretti e la moglie Jessica sono indagati a Roma nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale Le Constellation. I due, già iscritti nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dalla procura di Sion, nel Cantone Vallese, sono accusati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Le indagini della Procura di Roma sono coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi.

Interrogatorio al sindaco

Ieri, 13 aprile, a Sion è stato interrogato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. Il primo cittadino, secondo gli avvocati di parte civile, è "uno dei principali indagati in questa vicenda". Le risposte fornite da Féraud agli inquirenti hanno fatto emergere alcuni dettagli fondamentali per le indagini: il Comune, infatti, non si era mai dotato di una commissione antincendio delegando le sue funzioni a un organismo intercomunale. Inoltre, il sindaco ha ammesso che nel 2023 il Comune aveva commissionato un audit sulle sue disfunzioni organizzative, anche in ambito dei controlli di sicurezza, ma la Giunta non ne aveva applicato le indicazioni "perché giudicato deludente e per nulla rilevante in tema di sicurezza". 

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