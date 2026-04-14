Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso

Il settimanale è in edicola con il titolo "L’Abuso" e, proprio in copertina, mostra la foto di un colono che indossa l’uniforme dell’esercito israeliano e che, armato, affronta una donna palestinese. La scelta editoriale, però, non è piaciuta all’ambasciatore di Tel Aviv in Italia, Jonathan Peled. “Condanniamo fermamente l’uso manipolatorio della recente copertina de L’Espresso", ha scritto su X. In realtà, come confermato dallo stesso autore dello scatto, quell'immagine non è frutto di Intelligenza Artificiale

Ha creato un caso diplomatico la copertina dell’ultimo numero del settimanale "L’Espresso". Il giornale è arrivato in edicola con il titolo "L’Abuso" e, proprio in copertina, si vede l'immagine di un colono che indossa l’uniforme dell’esercito israeliano che, armato, affronta una donna palestinese. Il focus del settimanale, infatti, è quello di denuciare gli abusi che la popolazione palestinese subisce a causa dell'esercito di Israele. Scelta editoriale che, però, non ha incontrato il gradimento dell’ambasciatore di Tel Aviv in Italia, Jonathan Peled. “Condanniamo fermamente l’uso manipolatorio della recente copertina de L’Espresso. L’immagine distorce la complessa realtà con cui Israele deve convivere, promuovendo stereotipi e odio. Un giornalismo responsabile deve essere equilibrato e corretto”, ha scritto Peled su X.

La precisazione

La posizione di Peled ha scatenato il dibattito sotto il post che, tra l'altro, è stato anche al centro di una segnalazione della community di X da cui è emerso che "l'immagine sulla copertina de L'Espresso è una vera fotografia scattata dal fotografo italiano Pietro Masturzo nell'ambito di un reportage sui coloni della Cisgiordania. Lo stesso uomo compare in altre foto di Hazem Bader dell'AFP".