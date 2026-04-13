Introduzione
Dopo diversi giorni caratterizzati da alta pressione e clima stabile, la situazione meteorologica sull'Italia cambia in modo netto. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento diffuso, con piogge anche abbondanti, temporali e vento su molte regioni. Alla base di questa svolta c’è un vortice ciclonico in risalita dalla Tunisia, ora posizionato al largo della Sardegna meridionale. A questo si aggiunge una perturbazione dalla Francia, che ha già iniziato a influenzare il Nord, in particolare il Nord-Ovest e alcune aree della Sardegna. I primi segnali sono già evidenti: cieli coperti, precipitazioni diffuse e temporali. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Allerta meteo: criticità diffuse e rischio temporali intensi
Per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, in accordo con le regioni coinvolte. Il quadro è legato all’arrivo di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da raffiche di vento, possibili grandinate e intensa attività elettrica. I fenomeni, già in atto in alcune aree, possono determinare criticità di tipo idrogeologico e idraulico, come indicato nel bollettino nazionale consultabile sul sito ufficiale. È stata quindi valutata un’allerta gialla su Umbria e Molise e su diversi settori di altre regioni, dalla Valle d’Aosta fino all’Abruzzo.
Piogge intense fino a 90 mm
Il peggioramento è destinato a intensificarsi nelle prossime ore e coinvolgerà gran parte del Nord e alcune regioni del Centro. Le precipitazioni, spesso sotto forma di rovesci o temporali, interesseranno inizialmente il Nord-Ovest, dove entro sera i cumulati di pioggia potranno raggiungere anche i 90 mm. Piogge consistenti sono attese anche in Sardegna e successivamente in Toscana, soprattutto lungo le zone costiere.
Maltempo anche al Sud
Con il passare delle ore, il vortice ciclonico si sposterà verso la parte settentrionale della Sardegna, mentre la perturbazione avanzerà verso est, portando piogge sparse anche sul resto del Nord. Il maltempo insisterà anche sulle regioni tirreniche del Centro e su alcune zone della Sardegna. Entro sera, fenomeni più isolati potranno raggiungere anche il Sud, in particolare Sicilia occidentale, Campania e Puglia.
Prevista neve a quote alte nel Nord-Ovest
Da segnalare anche la neve sui rilievi del Nord-Ovest, prevista abbondante ma a quote elevate.
Temperature in calo, stop al caldo anomalo
Un altro effetto del peggioramento sarà il calo delle temperature, che torneranno su valori più in linea con la stagione. Si chiude così la fase di caldo anomalo che ha caratterizzato i giorni precedenti.
Il vortice resta sul Tirreno: maltempo anche martedì
La fase instabile proseguirà anche durante la notte quando il vortice tenderà a stabilizzarsi nel cuore del Mar Tirreno, mantenendo attive condizioni di maltempo diffuso anche nella giornata di martedì 14 aprile, con piogge, temporali e venti in rinforzo. La circolazione ciclonica porterà Scirocco al Sud e lungo l’Adriatico, mentre sul versante tirrenico soffierà il Maestrale.
Polvere sahariana e piogge “sporche”
Federico Brescia, esperto de IlMeteo.it ha spiegato che “il vortice sta richiamando correnti sciroccali molto forti che pescano aria direttamente dal Nord Africa”. È questo il motivo dei cieli opachi osservati in questi giorni. Tra lunedì e martedì, con l’arrivo delle piogge, si verificherà il fenomeno delle cosiddette “piogge sporche”, in cui la polvere cade insieme all’acqua. La presenza di polvere in quota può influenzare anche i temporali. Il pulviscolo accentua i contrasti termici nelle nubi, favorendo un aumento delle fulminazioni. Allo stesso tempo, l’aria carica di particelle tende ad attenuare il suono: i tuoni possono risultare più ovattati, quasi soffocati.
Dopo martedì: meno piogge ma tempo variabile
La fase più intensa del maltempo dovrebbe esaurirsi entro martedì sera. Tuttavia, l’instabilità non scomparirà del tutto, soprattutto nelle zone interne e al Centro-Sud, dove resteranno possibili rovesci pomeridiani. Il quadro sarà più variabile, con alternanza tra schiarite e nuovi annuvolamenti.
Le previsioni di oggi nel dettaglio
Nord: cielo coperto e precipitazioni diffuse, soprattutto su Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria ed Emilia. Temperature in calo nelle zone interessate dalla pioggia.
Centro: peggioramento con piogge in Toscana, in estensione a Umbria e Marche. Nubi diffuse altrove con piogge deboli isolate.
Sud: instabilità marcata in Sardegna e, entro sera, anche in Campania. Nuvolosità irregolare sulle altre regioni.
Le previsioni di martedì 14 aprile
Nord: cielo coperto e precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni, più moderate su Emilia e Dolomiti fino al pomeriggio.
Centro: tempo instabile con piogge diffuse, localmente moderate. Temperature in calo.
Sud: instabilità in aumento con precipitazioni dal pomeriggio, prima in Sicilia poi in Campania.
Le previsioni di mercoledì 15 aprile
Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e isolati piovaschi. Piogge più presenti sulla Romagna. Clima piuttosto mite di giorno. Centro: molte nubi e precipitazioni irregolari, anche a carattere temporalesco. Maggiori schiarite in Toscana.
Sud: tempo instabile con piogge diffuse, localmente più intense su Campania e Sicilia.