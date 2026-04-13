Introduzione

Dopo diversi giorni caratterizzati da alta pressione e clima stabile, la situazione meteorologica sull'Italia cambia in modo netto. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento diffuso, con piogge anche abbondanti, temporali e vento su molte regioni. Alla base di questa svolta c’è un vortice ciclonico in risalita dalla Tunisia, ora posizionato al largo della Sardegna meridionale. A questo si aggiunge una perturbazione dalla Francia, che ha già iniziato a influenzare il Nord, in particolare il Nord-Ovest e alcune aree della Sardegna. I primi segnali sono già evidenti: cieli coperti, precipitazioni diffuse e temporali. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo.it.