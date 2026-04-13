Lutto nella politica milanese, morto l'ambientalista Carlo Monguzzi

Era consigliere comunale di Europa Verde dal 2021

Nato a Milano il 18 settembre del 1951 Monguzzi si era laureato in Ingegneria chimica e poi aveva intrapreso la strada dell'insegnamento di matematica. La sua grande passione è stata però sempre quella della politica. È stato tra i fondatori di Legambiente e dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia. Dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di assessore regionale all'Ambiente ed energia. Come assessore ha promosso la prima legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti e il primo Piano Aria contro lo smog, si legge nella sua biografia sul sito del Comune di Milano, continuando poi a battersi contro il traffico illecito dei rifiuti, contro l'abbattimento degli alberi, contro la caccia, contro la cementificazione del territorio e il consumo di suolo e per la totale trasparenza e onestà nella gestione della cosa pubblica. È stato rieletto in Regione come consigliere nel 1995, nel 2000 e nel 2005. Nel 2011 è stato eletto con il Pd al Consiglio Comunale di Milano a sostegno di Giuliano Pisapia. Nel 2021 è stato rieletto, questa volta nelle file di Europa Verde.