Meteo, maltempo in arrivo con piogge e calo termico. Le previsioni

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: pioggia e calo delle temperature. Le previsioniCronaca
Introduzione
Dopo giorni di sole e caldo, è in arrivo sull'Italia una forte ondata di maltempo e un calo delle temperature. A causa di un vortice in risalita dal Nord Africa, si registrerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali, venti forti e locali grandinate. La perturbazione sarà visibile già a partire da oggi, domenica 12 aprile, ma è destinata a peggiorare ulteriormente con l’inizio della nuova settimana, con precipitazioni su gran parte del Paese. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Stop a sole e caldo
L’alta pressione che da giorni avvolge il nostro Paese, regalando giornate di sole e temperature sopra la media stagionale, inizia ad affievolirsi. Da ovest, una perturbazione raggiungerà l'area occidentale del Nord, mentre una densa nuvolosità, associata a un vortice mediterraneo coprirà i cieli del Sud, delle Isole Maggiori e di gran parte del settore tirrenico. Gli effetti di questo peggioramento delle condizioni meteo si farà sempre più evidente con l'inizio della nuova settimana.
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Oggi i primi segnali di un peggioramento
Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile, è previsto qualche piovasco solo sulla Pianura Padana centro-occidentale, mentre nelle aree di Nord-Est sarà possibile ancora godere del sole. I segnali di un peggioramento delle condizioni meteo si registreranno a partire dal pomeriggio e soprattutto dalla sera, con piogge sulle regioni di Nord-Ovest, in particolare tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e i settori occidentali dell’Emilia-Romagna. Sul resto del Paese, invece, il tempo sarà prevalentemente asciutto, con qualche debole precipitazione solo in prossimità della Sardegna.
In arrivo piogge e temporali
Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente a causa del vortice mediterraneo. Si prevedono nubifragi e grandinate, prima sulle regioni del centro nord, poi anche al sud e sulle due Isole maggiori. Previsti anche forti venti con forza di burrasca soprattutto in Sardegna e sui settori adriatici. Le condizioni meteo continueranno a essere instabili anche nel corso della giornata di mercoledì 15 aprile, con possibili temporali al centro nord e su Sicilia e Sardegna.
Si abbassano le temperature
Dopo giornate di caldo anomalo, con temperature superiori alla media stagione, l'ondata di maltempo delle prossime ore determinerà anche un calo termico. Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile, si registreranno ancora valori elevati a causa dell'alta pressione sul Mediterraneo e di correnti molto calde in risalita dal Nord Africa. Ma il vero abbassamento avverrà a partire da lunedì 13, con masse d'aria più fresca che si estenderanno dapprima sulle regioni settentrionali, poi sul resto dello Stivale. Entro la giornata di martedì 14 aprile si registreranno quindi valori termici più consoni al periodo.
Previste anche forti raffiche di vento
Il vortice mediterraneo innescherà una forte ondata di maltempo destinata a durare per diversi giorni. Oltre alle precipitazioni abbondanti e ai locali nubifragi, la perturbazione porterà anche forti raffiche di vento, fino alla giornata di mercoledì 15 aprile. Si prevede quindi un'intensificazione della ventilazione, con raffiche di Maestrale che potranno raggiungere gli 80 km/h sulla Sardegna e poi anche sulla Sicilia.
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Le previsioni di oggi, domenica 12 aprile
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento delle condizioni meteo, con cieli sempre più coperti al nordovest ed entro sera anche in altre aree. In serata previste piogge su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e parzialmente Liguria. Temperature con valori massimi attesi tra i 16°C a Torino e i 24-25°C a Trento e Bolzano.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da un generale e graduale aumento della nuvolosità, prima in Sardegna e poi anche sul resto delle regioni. Non sono previste precipitazioni. Valori massimi delle temperature che oscillano tra i 17-19°C ad Ancona e Pescara e i 26-27°C a Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Graduale aumento della nuvolosità prima in Sicilia e poi, nel corso del pomeriggio, anche sul resto delle regioni. Entro sera il cielo sarà coperto quasi ovunque, ma senza precipitazioni. Le massime oscilleranno tra i 18°C a Catanzaro e i 24-25°C a Napoli e Palermo.
Le previsioni di lunedì 13 aprile
- Nord: Arriva ufficialmente il maltempo. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo al nordovest con precipitazioni diffuse in Piemonte e sul resto delle regioni. Possibili nevicate sulle Alpi dai 1.600 metri di quelle occidentali ai 1.900/2.000 di quelle orientali. Si registra un calo termico, con temperature massime tra i 13°C a Torino e i 17-21°C nelle altre città.
- Centro e Sardegna: Peggiorano le condizioni meteo con precipitazioni prima sulla Toscana, poi anche su Umbria e Marche. Attesa pioggia anche sulla Sardegna. Sul resto delle regioni il tempo sarà asciutto, ma con molte nubi. Valori massimi delle temperature compresi tra i 17°C ad Ancona e i 23°C a Roma.
- Sud e Sicilia: Nonostante l'ondata di maltempo sull'Italia, nelle regioni meridionali non sono previste precipitazioni. Su tutte le regioni il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. I venti soffieranno con moderata o forte intensità di Scirocco. Temperature massime tra i 17°C a Catanzaro e i 25°C a Palermo.
Le previsioni di martedì 14 aprile
- Nord: In mattinata si registreranno condizioni di maltempo, con precipitazioni intermittenti e localmente intense. Fenomeni più rilevanti sul Piemonte occidentale e sull'Emilia-Romagna. I valori massimi delle temperature toccheranno i 17°C a Milano e i 16°C a Torino e Genova.
- Centro e Sardegna: Tempo instabile su Toscana e Umbria, con fenomeni localmente temporaleschi. Piogge deboli e intermittenti altrove. Nel corso del pomeriggio il maltempo si concentrerà soprattutto sui settori montuosi, con temporali. Temperature massime fino a 21°C a Roma, 19°C a Firenze.
- Sud e Sicilia: Il tempo sarà a tratti piovoso già dal mattino su Campania e Puglia, più soleggiato altrove. A metà giornata aumenterà l'instabilità sulla Sicilia, con temporali anche di moderata intensità. Valori massimi delle temperature fino a 22°C a Bari e Napoli, 19°C a Palermo.