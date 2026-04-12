Meteo, maltempo in arrivo con piogge e calo termico. Le previsioni

Introduzione

Dopo giorni di sole e caldo, è in arrivo sull'Italia una forte ondata di maltempo e un calo delle temperature. A causa di un vortice in risalita dal Nord Africa, si registrerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali, venti forti e locali grandinate. La perturbazione sarà visibile già a partire da oggi, domenica 12 aprile, ma è destinata a peggiorare ulteriormente con l’inizio della nuova settimana, con precipitazioni su gran parte del Paese. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.