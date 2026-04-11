Il ragazzino originario di San Benedetto del Tronto è morto dopo essere rimasto attaccato al bocchettone della vasca in un centro benessere di un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati

Proseguono le indagini sul caso di Matteo Brandimarti, il ragazzino di 12 anni morto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio all'interno di un centro benessere di un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Nel frattempo, è stata fissata al 13 aprile l'autopsia sul corpo di Brandimarti, deceduto all'ospedale Infermi di Rimini, dove era ricoverato dalla domenica di Pasqua.