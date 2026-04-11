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Dodicenne risucchiato dall'idromassaggio, 3 indagati per omicidio colposo

Cronaca
©Ansa

Il ragazzino originario di San Benedetto del Tronto è morto dopo essere rimasto attaccato al bocchettone della vasca in un centro benessere di un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati

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Proseguono le indagini sul caso di Matteo Brandimarti, il ragazzino di 12 anni morto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio all'interno di un centro benessere di un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. Nel frattempo, è stata fissata al 13 aprile l'autopsia sul corpo di Brandimarti, deceduto all'ospedale Infermi di Rimini, dove era ricoverato dalla domenica di Pasqua.

Le indagini

I fatti risalgono alla scorsa Pasqua, mentre Brandimarti si trovava in vacanza con la famiglia nel Riminese. A seguito dell'incidente, il ragazzino, originario di San Benedetto del Tronto nelle Marche, non ha ripreso conoscenza ed è stato tirato fuori dall'acqua in arresto cardiaco. I familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Umberto Gramenzi, hanno nominato come proprio consulente per l'esame autoptico il dottor Claudio Cacaci.

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