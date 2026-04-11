Non è più un mistero: numerosi studi confermano che la Gen Z, quando si tratta di valutare un posto di lavoro, predilige la work-life balance allo stipendio. E negli ultimi anni molte aziende in tutto il mondo si sono adattate a questo bisogno, introducendo la settimana corta o la riduzione dell’orario lavorativo. L’Italia rimane un po’ indietro, affidandosi a singole sperimentazioni di realtà locali. È il caso della Serena Cecchini Design di Lucca, che dà vita al progetto “Valore al Tempo”