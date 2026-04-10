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Milano, ClioMakeUp derubata in un ristorante: "Sono sotto choc, mi hanno preso tutto"

Cronaca

L'influencer e imprenditrice è stata derubata mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. A raccontarlo è stata lei stessa su una serie di storie Instagram, ancora scossa dall'episodio: "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tessera sanitaria. Avevo la borsa attaccata a me e all'improvviso era sparita"

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L'influencer e imprenditrice ClioMakeUp, all'anagrafe Clio Zammatteo, è stata derubata a Milano mentre si trovava a pranzo in un ristorante in zona Pagano. A raccontarlo è stata lei stessa su una serie di storie Instagram, ancora scossa dall'episodio. "Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tessera sanitaria. Avevo la borsa attaccata a me e all'improvviso era sparita". La truccatrice ha spiegato di aver sporto denuncia ai carabinieri e ha lanciato un appello per ritrovare almeno i documenti. "Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano è la mia". "È la seconda volta che mi succede in cinque anni", ha aggiunto. 

 

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