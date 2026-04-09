Prove Invalsi per la terza media al via: materie, voti e cosa sapere

Fino al 30 aprile gli studenti si cimenteranno con i test standardizzati nazionali obbligatori che misurano i livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese. I risultati non influenzano in maniera diretta il voto finale dell'esame di Stato o la media in pagella e la partecipazione ai test è obbligatoria per essere ammessi all'esame di giugno

Per gli studenti di terza media è ufficialmente scattato il periodo dell'anno, che durerà fino al 30 aprile, durante il quale si cimenteranno con le prove INVALSI, test standardizzati nazionali obbligatori che misurano i livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese per gli studenti italiani in specifici anni scolastici. I risultati non influenzano in maniera diretta il voto finale dell'esame di Stato o la media in pagella e la partecipazione ai test è obbligatoria per essere ammessi all'esame di giugno. Ecco cosa sapere in merito.

Informazioni utili da sapere

Le prove si svolgeranno interamente al computer durante questo mese di aprile e riguarderanno, come detto, tre materie portanti del programma scolastico come Italiano, Matematica e Inglese. Il periodo ufficiale per lo svolgimento delle prove è indicato dall'8 al 30 aprile 2026, lasso temporale all'interno del quale ogni istituto scolastico può organizzare il proprio calendario in manieta del tutto autonoma. Ecco poi altre informazioni da sapere. Per le classi campione, le date scelte sono più rigide: gli INVALSI sono programmati per le giornate del 9, 10, 13 e 14 aprile. Se uno studente non riuscirà a partecipare per motivi giustificati alle prove, è prevista una sessione suppletiva che nel periodo compreso tra il 21 maggio ed il 5 giugno.

Le materie

Al posto dei classici voti in decimi, l'Istituto INVALSI si serve di livelli di competenza. Per quanto concerne Italiano e Matematica, la scala va dal livello 1 al livello 5. Per Inglese, la valutazione attesta il raggiungimento del livello A1 o A2. Proprio la prova in lingua Inglese è composta da due differenti parti, ovvero quella dedicata alla comprensione della lettura e quella all'ascolto. Il test di Italiano dura 90 minuti e si divide in diverse sezioni, ovvero comprensione della lettura, lessico e grammatica. Anche la prova di Matematica dura un'ora e mezza e verte su quattro ambiti differenti, cioè numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Le simulazioni

Per esercitarsi, è possibile cimentarsi con una serie di simulazioni accedendo al portale INVALSIopen. Gli studenti di terza media devono cercare il menù a tendina e selezionare la voce “Grado 8 - Terza secondaria di I grado” per trovare una serie di esercizi utili ad esercitarsi nelle mateire oggetto degli INVALSI. Genitori e studenti potranno consultare gli esiti sullo stesso portale dopo essersi registrati e utlizzando le credenziali fornite durante le prove. Al termine delle prove, poi, la stessa scuola rilascerà una certificazione delle competenze in un documento che segnala i livelli raggiunti proprio nelle prove previste in questo periodo dell'anno scolastico.