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Omicidio madre tiktoker De Caprio, confermato ergastolo in appello per la vicina di casa

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Rosa Gigante era stata uccisa il 18 aprile 2023 da Stefania Russolillo. Il movente sarebbe stato legato ai soldi

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La Corte d'Assise d'appello ha confermato l'ergastolo per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini', notissimo a Napoli. Gigante era stata uccisa da Russolillo nella sua abitazione, nel quartiere Pianura, il 18 aprile 2023. Tra i primi ad accorrere in casa, era stato proprio il figlio Donato, food influencer diventato star di tiktok con la sua attività 'Con mollica o senza', una salumeria nel cuore della città, a Pignasecca. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in primo grado rappresentata dal sostituto procuratore Maurizio De Marco, l'omicidio fu studiato a tavolino, in maniera lucida e razionale. L'imputata, per il pm, puntava ai soldi della vittima. Non si trattò quindi di un raptus, ma di un delitto predatorio voluto e preparato. 

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