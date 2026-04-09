Bergamo, ubriaco alla guida travolge tre ciclisti: morto un 34enne

Un grave incidente avvenuto questa mattina in via Canonica, a Treviglio (Bergamo), è costato la vita a un ciclista di 34 anni. L'uomo stava pedalando insieme al padre e allo zio quando i tre sono stati travolti da un'auto il cui conducente, 48 anni, è risultato positivo all'alcol test.

La ricostruzione dei fatti

Seondo una prima ricostruzione, l'automobilista dopo un sorpasso avrebbe urtato il guardrail alla sua destra, perdendo il controllo della sua Alfa Romeo Giulia e piombando sui tre ciclisti che viaggiavano nella stessa direzione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due elicotteri, tre ambulanze e due automediche. I tre ciclisti sono stati portati tra l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e gli Spedali Civili di Brescia. Il giovane è deceduto nel pomeriggio in ospedale a Bergamo, dove è ricoverato anche il padre, di 66 anni, che è fuori pericolo. Restano, invece, critiche le condizioni dello zio, 69 anni, ricoverato a Brescia. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Treviglio.