Fano, accoltella genitori e fratello: gip convalida arresto

Il gip del tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto di Rafi Md, il 21enne di origini bengalesi che martedì aveva aggredito i familiari con un coltello
Il gip del tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto di Rafi Md, il 21enne di origini bengalesi che, alle prime ore di martedì scorso, nell'abitazione di famiglia a Fano, ha ferito i suoi genitori e il fratello minore a colpi di coltello. Al magistrato ha confermato di essere responsabile dell'aggressione, ma di non aver avuto intenzione di uccidere. L'interrogatorio di garanzia si è svolto nel carcere pesarese di Villa Fastiggi. Il gip si è riservato di decidere sulla misura cautelare da applicare.
Il legale: "Nessun premeditazione"
"Il ragazzo ha parlato di una rabbia repressa che aveva dentro - ha spiegato uno dei suoi legali, Andrea Floriani - per un rapporto conflittuale con il padre, in quanto maturava in lui l'idea che preferisse il figlio più giovane. Non c'è nessuna premeditazione, è stato un raptus di quella sera, che è sfociato in rabbia". Il legale ha detto che Rafi "ha chiesto di sapere come stessero i genitori e il fratello" e che solo quando ha saputo che erano vivi "si è un po' rasserenato". Da quanto si è appreso dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove sono ricoverati i tre familiari, le condizioni del padre sono stazionarie e la prognosi è ancora riservata, mentre la madre e il fratello sono in condizioni stabili e non in pericolo di vita. "Ha chiesto scusa e di poter parlare con i genitori", ha sottolineato l'avvocato Floriani, secondo il quale il suo assistito "è molto avvilito, prostrato, in stato confusionale per cui necessita di aiuto e sostegno". "Adesso c'è un'indagine in corso - ha concluso il legale - e andranno verificati il movente, la situazione familiare e altri elementi per valutare eventualmente se l'imputazione possa essere successivamente modificata in una meno grave".