Fano, accoltella genitori e fratello: gip convalida arresto

Il gip del tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto di Rafi Md, il 21enne di origini bengalesi che, alle prime ore di martedì scorso, nell'abitazione di famiglia a Fano, ha ferito i suoi genitori e il fratello minore a colpi di coltello. Al magistrato ha confermato di essere responsabile dell'aggressione, ma di non aver avuto intenzione di uccidere. L'interrogatorio di garanzia si è svolto nel carcere pesarese di Villa Fastiggi. Il gip si è riservato di decidere sulla misura cautelare da applicare.

Il legale: "Nessun premeditazione"

"Il ragazzo ha parlato di una rabbia repressa che aveva dentro - ha spiegato uno dei suoi legali, Andrea Floriani - per un rapporto conflittuale con il padre, in quanto maturava in lui l'idea che preferisse il figlio più giovane. Non c'è nessuna premeditazione, è stato un raptus di quella sera, che è sfociato in rabbia". Il legale ha detto che Rafi "ha chiesto di sapere come stessero i genitori e il fratello" e che solo quando ha saputo che erano vivi "si è un po' rasserenato". Da quanto si è appreso dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove sono ricoverati i tre familiari, le condizioni del padre sono stazionarie e la prognosi è ancora riservata, mentre la madre e il fratello sono in condizioni stabili e non in pericolo di vita. "Ha chiesto scusa e di poter parlare con i genitori", ha sottolineato l'avvocato Floriani, secondo il quale il suo assistito "è molto avvilito, prostrato, in stato confusionale per cui necessita di aiuto e sostegno". "Adesso c'è un'indagine in corso - ha concluso il legale - e andranno verificati il movente, la situazione familiare e altri elementi per valutare eventualmente se l'imputazione possa essere successivamente modificata in una meno grave".