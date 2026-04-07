Fano, accoltella i genitori e il fratello nella notte: fermato 21enne

Le tre vittime sono state trasferite all'ospedale di Ancona, dove il padre è ricoverato in condizioni particolarmente gravi. Il giovane è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio. Indagini in corso sulla dinamica

Un giovane di origine bengalese, che tra pochi giorni compirà 21 anni, ha accoltellato nella notte i genitori e il fratello sedicenne all'interno dell'abitazione di famiglia a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 4. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma con l'accusa di tentato triplice omicidio.