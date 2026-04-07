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Fano, accoltella i genitori e il fratello nella notte: fermato 21enne

Cronaca
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Le tre vittime sono state trasferite all'ospedale di Ancona, dove il padre è ricoverato in condizioni particolarmente gravi. Il giovane è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato triplice omicidio. Indagini in corso sulla dinamica

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Un giovane di origine bengalese, che tra pochi giorni compirà 21 anni, ha accoltellato nella notte i genitori e il fratello sedicenne all'interno dell'abitazione di famiglia a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 4. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma con l'accusa di tentato triplice omicidio.

Tre feriti, grave il padre

Le tre vittime, il padre 46enne, la madre 43enne e il figlio minore, sono state trasferite all'ospedale di Ancona. Le condizioni del padre risultano particolarmente gravi. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tentato omicidio plurimo e chiarire le motivazioni all'origine dell'aggressione. 

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