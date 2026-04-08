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Sassari, scende dalla macchina in panne e viene travolto: morto operaio 43enne

Cronaca
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L’uomo aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra macchina che non è riuscita a schivarlo

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Luigi Pala, operaio 43enne di Sassari, è stato travolto e ucciso da un'auto questa notte, intorno alle 23, lungo la strada provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri. Secondo i primi riscontri dei carabinieri della Compagnia di Sassari, intervenuti per i rilievi dell'incidente, il 43enne aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra macchina, guidata da un uomo, che nel buio non è riuscito a vedere e a schivare l'operaio.

 L'automobilista si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, ma per Luigi Pala non c'era più nulla da fare. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sull'incidente: l'auto investitrice è stata messa sotto sequestro e la salma della vittima è stata trasferita all'istituto di Medicina legale di Sassari dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.

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