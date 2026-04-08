L’uomo aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra macchina che non è riuscita a schivarlo

Luigi Pala, operaio 43enne di Sassari, è stato travolto e ucciso da un'auto questa notte, intorno alle 23, lungo la strada provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri. Secondo i primi riscontri dei carabinieri della Compagnia di Sassari, intervenuti per i rilievi dell'incidente, il 43enne aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra macchina, guidata da un uomo, che nel buio non è riuscito a vedere e a schivare l'operaio.