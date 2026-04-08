Pietro Gargano è morto, il giornalista de Il Mattino aveva 83 anni

Gargano ha svolto tutta la sua carriera nella redazione del quotidiano napoletano, dove era entrato nel 1963, diventando caporedattore. Nel corso della sua carriera, ha guidato l’inchiesta sulla morte di Giancarlo Siani, avvenuta il 23 settembre 1985, e ha scritto oltre 50 libri sulla storia e sul costume del Mezzogiorno

Pietro Gargano è morto. Il giornalista e storica firma de Il Mattino aveva 83 anni. Gargano ha svolto tutta la sua carriera nella redazione del quotidiano napoletano, dove era entrato nel 1963, diventando caporedattore. Andato in pensione nel 2008, non ha mai interrotto il suo legame con il giornale dove è stato a lungo articolista. Come si legge sul Mattino , Gargano è deceduto nella sua casa nel centro di Napoli. I funerali si terranno il 9 aprile alle 17 nella chiesa di San Ciro in Portici.

La carriera di Pietro Gargano

Nato a Vico Equense e cresciuto a Portici con una larea in Giurisprudenza, Gargano ha guidato nel corso della sua carriera l’inchiesta sulla morte di Giancarlo Siani, avvenuta il 23 settembre 1985. Come inviato, ha poi seguito la rivoluzione portoghese, la guerra in Medio Oriente e in Irlanda. Autore di oltre 50 libri sulla storia e sul costume del Mezzogiorno, il giornalista ha anche firmato diversi contenuti per le pagine culturali del Mattino. Il presidente del Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, lo ha ricordato "come un saggio maestro che per decenni è stato guida ed esempio per numerose generazioni di giornalisti campani e meridionali".