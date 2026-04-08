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Mps, il direttore generale Luigi Lovaglio licenziato per giusta causa

Cronaca

 Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, "a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo", ha proceduto "alla risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro con Luigi Lovaglio nella sua qualità di direttore generale". Lo riferisce una nota della banca

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Luigi Lovaglio non è più direttore generale di Banca Monte dei Paschi di Siena. La decisione è stata presa ieri dal consiglio di amministrazione della banca, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione. "A seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo" Mps "ha proceduto alla risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro con il Dr Luigi Lovaglio nella sua qualità di Direttore Generale" si legge nella nota diffusa da Mps al termine del Cda. Il 25 marzo scorso, in occasione della revoca delle deleghe da amministratore delegato, Lovaglio era stato sospeso dall'incarico di direttore generale.  

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