Domnica Daradisc stava scambiandosi gli auguri con i familiari nel lunedì di Pasquetta quando l'auto guidata dal marito si è andata a schiantare contro un'Audi A5 Coupé. Sui fatti indaga la pm Monica Guzzardi
Era in videochiamata con figli e nipoti per scambiarsi gli auguri di Pasquetta quando la Dacia Duster guidata dal marito si è andata a schiantare contro un’Audi A5 Coupé a Ceggia, in provincia di Venezia. Domnica Daradisc, la 55enne di origine rumene residente a Chiarano (Treviso), è morta nell’incidente avvenuto lunedì 6 aprile lungo la Triestina con la vettura sulla quale viaggiava precipitata in un fossato a causa dell'impatto. Il marito, 58 anni, è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Mestre (Venezia) con l'elicottero del Suem: le sue condizioni sono stabili e la prognosi riservata. Il guidatore dell’Audi, un 55enne veneziano che viaggiava da solo, non avrebbe riportato alcuna conseguenza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di San Donà di Piave, intervenuti con i vigili del fuoco.
L'impatto in videochiamata
A rendere ancora più drammatica la vicenda, il fatto che Domnica Daradisc abbia fatto appena in tempo a salutare i figli. Mentre era in videochiamata con loro, infatti, è avvenuto l’impatto e lo schermo del telefono dei familiari collegati è diventato improvvisamente nero. Un’interruzione della comunicazione che solo più tardi avrebbero scoperto essere dovuta al tragico incidente stradale nel quale la loro madre e nonna ha perso la vita.
Le indagini
Sul caso ha aperto un fascicolo la pm Monica Guzzardi, che deve ancora decidere se ordinare o meno l’autopsia. Un passaggio fondamentale prima di poter restituire il corpo alla famiglia e poter dare il via libera ai funerali. Le due vetture sono state sequestrate dalla procura per gli esami tecnico-dinamici che accerteranno le responsabilità dell’incidente. Agli accertamenti potranno partecipare i consulenti di parte dell’uomo alla guida dell’Audi A5 Coupé rimasto illeso e quelli della famiglia della coppia straniera. Sul conducente dell’Audi è già stato eseguito un test alcolemico con esito negativo.
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Il cane ritrovato
Ha invece avuto un lieto fine una storia parallela a quella dell’incidente. Sulla Duster, con la coppia, viaggiava infatti il cane di famiglia, Ricki, scomparso dopo l’incidente nei campi e le strade vicine. Laura, figlia della coppia, ha fatto di tutto per ritrovarlo, lasciando un annuncio condiviso su vari gruppi social: “Buonasera, sono la figlia della donna deceduta nell'incidente. Assieme a mia mamma, nell'auto, c'era anche il mio cane Ricki, che è scappato. Ha il microchip, se lo trovate contattatemi per favore”. Dopo diverse segnalazioni, il cane è stato ritrovato dentro la villa Marcello Loredan Franchin da una donna che ha subito chiamato i carabinieri.