Incidenti nel weekend di Pasqua, già 26 vittime sulle strade

Tra questi anche un bambino di 8 anni, il quinto deceduto sulle strade da inizio anno. Il dato, considerato ancora provvisorio, è stato diffuso dall'Osservatorio Sapidata-Asaps ascolta articolo

Il bilancio drammatico degli incidenti stradali nel weekend di Pasqua, da venerdì 3 a domenica 5 aprile, ha già raggiunto 26 vittime. A diffondere l'informazione, definita parziale perchè la raccolta di dati è ancora in corso, è stato l'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

I dati Nei giorni presi in considerazoine sono morti 11 motociclisti, 10 automobilisti, tre pedoni e due ciclisti, uno dei quali da valutare perché la caduta potrebbe essere stata causata da un malore. La vittima più giovane è il bambino di 8 anni deceduto sulla A21 mentre viaggiava in moto con il padre, la più anziana un pedone di 83 anni a Firenze. Due incidenti plurimortali, a Roma e Sarzana, hanno provocato quattro morti. Tra le regioni, quella che conta più vittime è il Lazio (5), poi Liguria e Toscana (4), Piemonte (3), Veneto e Lombardia (2), quindi Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria con una vittima.