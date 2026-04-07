Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale

Un 20enne di origine straniera è morto dopo essere stato colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino. Il giovane è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica

Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto dopo essere stato colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. Il giovane è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e trovare l'aggressore. Intervenuto anche il pm di turno.