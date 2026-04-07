Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale

Cronaca

Un 20enne di origine straniera è morto dopo essere stato colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino. Il giovane è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica

ascolta articolo

Un ragazzo di 20 anni di origine straniera è morto dopo essere stato colpito forse a sprangate, nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. Il giovane è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto e trovare l'aggressore. Intervenuto anche il pm di turno.

Cronaca: Ultime notizie

Madonna di Trevignano, al via il processo a Gisella Cardia e marito

Cronaca

La sedicente "veggente" deve presentarsi insieme al marito Giovanni Cardia davanti ai giudici del...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la guerra in Iran. Si allontana la...

16 foto

Vicenza, 21enne scivola in un torrente e muore annegato

Cronaca

Si trovava con gli amici in una zona frequentata da molte persone per il picnic di Pasquetta....

Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi

Cronaca

Il 50enne di Cadrezzate, condannato per aver ucciso il padre, la madre e il fratello il 7 gennaio...

Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave

Cronaca

La 51enne era stata ricoverata qualche giorno fa in gravi condizioni. Il 15enne è stato invece...

Cronaca: i più letti