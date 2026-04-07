Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria

La scelta è arrivata in via precauzionale. Si sarebbero registrate anche alcune lesioni sulla carreggiata della stessa A14. Pure la linea ferroviaria Bari-Pescara risulta interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Il motivo è legato al risveglio di una frana storica a Petacciato, nel basso Molise

L'autostrada A14 risulta temporaneamente chiusa, in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni. Allo stesso tempo anche la linea ferroviaria Bari-Pescara è interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Il motivo è legato al risveglio di una frana storica a Petacciato, nel basso Molise. La situazione si è venuta a creare anche a causa dall'ondata di maltempo che ha interessato il litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto emerso, si sarebbero registrate anche alcune lesioni sulla carreggiata dell'A14 e sono in corso le ispezioni degli esperti per verificarne l'entità.

Le code

Proprio in queste ore, nel tratto interessato, il traffico sull'autostrada è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano circa 3 km di coda in direzione Pescara ed un km di coda in direzione Bari, mentre 2 km di coda si sono accumulati nel tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud in direzione Bari, unitamente al km di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, per le uscite obbligatorie.

Le strade alternative

In alternativa, soprattutto per chi viaggia verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Vasto sud, il consiglio è quello di percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e, solo in seguito, quelle per Termoli, con rientro in A14 proprio a Termoli. Per chi, invece, viaggia verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, il consiglio è quello di percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud. Sempre per le lunghe percorrenze ed in direzione Bari, l'ipotesi migliore resta quella di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, dirigersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire poi verso Bari stessa. Per le lunghe percorrenze da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire poi lungo la A1.

Il punto della situazione presso la Protezione Civile

"In relazione al movimento franoso che si è riattivato in queste ore nel territorio di Petacciato, in provincia di Campobasso, con importanti ripercussioni sull'abitato, sul traffico ferroviario e sulla viabilità della dorsale adriatica", il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha convocato per le ore 16 il Comitato operativo della Protezione civile nella sede di via Vitorchiano 2 a Roma "per fare il punto sulle criticità e sulle misure da adottare".