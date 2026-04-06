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Vicenza, 21enne scivola in un torrente e muore annegato: recuperato il corpo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Si trovava con gli amici in una zona frequentata da molte persone per il picnic di Pasquetta. Inutili i soccorsi

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Un giovane 21 anni, della provincia di Padova, è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona, la contrada Pria, frequentata da molte persone per il picnic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d'acqua. Il 21enne sarebbe poi caduto in acqua, venendo risucchiato dalla corrente. Inutili i soccorsi portati dai vigili del fuoco intervenuti con i sommozzatori e il Suem 118. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 19. Gli amici hanno segnalato che mentre saltava sui massi a monte del luogo, chiamato "Pria Park", hanno visto il giovane cadere in acqua senza riemergere, rimanendo incastrato sott'acqua. Il 21enne è stato recuperato dai sommozzatori dopo più di un'ora di sommersione; gli sono state effettuate le manovre rianimatorie, ma senza successo.

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