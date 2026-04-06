Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il sisma si è verificato alle ore 4:14 del 6 aprile, con epicentro localizzato a circa quattro chilometri a est del centro abitato e a una profondità di 8 chilometri. Secondo le prime informazioni, l’evento sismico non ha provocato danni a persone o cose. Non si segnalano criticità e la situazione è sotto controllo da parte delle autorità competenti.