Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto

Cronaca
Da Facebook

Mattia Rizzetti, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, a quanto si è appreso, stava tornando a casa ed è stato travolto mentre attraversava la strada a piedi da un 19enne. "Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emoszioni, tante gioie, tanti ricordi", scrive addolorata l'Asd Tor Lupara dove il giovanissimo giocava a calcio 

ascolta articolo

Un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Mattia Rizzetti, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, a quanto si è appreso stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada a piedi;  le sue condizioni sono apparse subito gravissime, trasportato d'urgenza al Sant'Andrea, non ce l'ha fatta. Illeso l'investitore, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito. 

"Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emoszioni, tante gioie, tanti ricordi", scrive addolorata l'Asd Tor Lupara dove il giovanissimo giocava a calcio. Anche l'Aranova si stringe attorno al dolore della famiglia  e della società Roma City FC "per la tragica e prematura scomparsa di Mattia".

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, alta pressione tiene lontane piogge dall'Italia fino a venerdì

Cronaca

Almeno per i prossimi 5 giorni le piogge resteranno ben lontane dall'Italia. Mattia Gussoni,...

Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

Cronaca

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in...

Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo

Cronaca

Tre i giovani finiti in ospedale. Quello più grave si trova al San Matteo di Pavia in codice...

Pulcini vivi in scatola per Pasqua: l'idea criticata di una scuola

Cronaca

Gli animali sono stati consegnati in piccole scatole decorate a bambini tra i 3 e gli 11 anni....

Cronaca: i più letti