Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto

Mattia Rizzetti, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, a quanto si è appreso, stava tornando a casa ed è stato travolto mentre attraversava la strada a piedi da un 19enne. "Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emoszioni, tante gioie, tanti ricordi", scrive addolorata l'Asd Tor Lupara dove il giovanissimo giocava a calcio

Un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Mattia Rizzetti, che avrebbe compiuto 17 anni quest'anno, a quanto si è appreso stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada a piedi; le sue condizioni sono apparse subito gravissime, trasportato d'urgenza al Sant'Andrea, non ce l'ha fatta. Illeso l'investitore, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

"Avevi solo diciassette anni e un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tre anni passati con noi nella categoria 2009, tante emoszioni, tante gioie, tanti ricordi", scrive addolorata l'Asd Tor Lupara dove il giovanissimo giocava a calcio. Anche l'Aranova si stringe attorno al dolore della famiglia e della società Roma City FC "per la tragica e prematura scomparsa di Mattia".