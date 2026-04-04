Venezia, bus contro auto: un morto e cinque feriti

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Portegrandi, piccola frazione di Quarto D'Altino. Secondo prime indiscrezioni la vittima sarebbe il conducente dell'auto

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in uno scontro tra un autobus e un'automobile, avvenuto nel primo pomeriggio a Portegrandi, frazione di Quarto D'Altino (Venezia), sulla gronda lagunare veneziana. A bordo dell'autobus viaggiavano circa 50 persone.

La vittima era alla guida dell'auto

Era alla guida dell'automobile, coinvolta in uno scontro frontale con l'autobus di linea dell'Atvo, la vittima dell'incidente avvenuto intorno alle ore 15:00 sulla Strada provinciale 43 a Portegrandi, nel comune di Quarto d'Altino (Venezia). La vittima, 60enne, è stata estratta dall'abitacolo dalle squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dal comando di Mestre e dal distaccamento di San Donà di Piave, ed è stata affidata al personale sanitario del 118, che ne ha però constatato il decesso. Sul posto anche l'elicottero del reparto volo di Venezia e i Carabinieri per i rilievi del sinistro. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.