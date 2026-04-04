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Torino, perde 2mila euro all'aeroporto: la polizia glieli restituisce

Cronaca

La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi nello scalo aereo di Caselle dove una pensionata si è imbarcata su un volo per il Sud Italia. I poliziotti dell'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Caselle, avvisati dello smarrimento, hanno visionato le immagini del circuito di video sorveglianza e sono riusciti a recuperare la somma

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Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di una donna anziana che, durante le procedure di imbarco ai controlli di sicurezza, ha perso il borsellino con 2mila euro. La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi nello scalo aereo di Torino Caselle dove la pensionata si è imbarcata su un volo per il Sud Italia.

I poliziotti dell'Ufficio Polizia di Frontiera Aerea di Caselle, avvisati dello smarrimento, hanno visionato le immagini del circuito di video sorveglianza e dopo un'accurata analisi si sono accorti che il borsellino era rimasto nella vaschetta dei controlli, impilata erroneamente da un passeggero con altre vuote e utilizzata, successivamente, da una coppia di persone anziane che lo hanno preso per sbaglio. Gli agenti hanno individuato le due persone e al loro rientro dal viaggio hanno recuperato tutto. La coppia non era riuscita a restituire immediatamente il denaro e il borsellino per l'urgenza di prendere il volo.

La lettera di ringraziamento

La famiglia della donna alla quale è stata restituita la somma ha successivamente espresso la propria gratitudine agli operatori della Polizia di Frontiera con una lettera di ringraziamento: "Un immenso grazie alla Polaria di Caselle in particolare alla disponibilità precisione, gentilezza e professionalità degli operatori, da parte della mia famiglia mille volte grazie. Persone come voi rendono migliore l'Italia". 

 

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