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Modena, 73enne muore cadendo dal cestello di una gru. Grave il figlio

Cronaca
©Getty

La vittima è rimasta coinvolta dal cedimento della gru, che, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe staccata dalla base del furgone. Sullo stesso cestello c'era anche il figlio, di 39 anni, ora ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata all'ospedale di Baggiovara

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Infortunio mortale questa mattina a San Felice, in provincia di Modena. La vittima è un uomo di 73 anni, che mentre stava lavorando sulla parte esterna della propria abitazione ha perso la vita dopo il cedimento della gru, che, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe staccata dalla base del furgone. Sullo stesso cestello c'era anche il figlio, di 39 anni, ora ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata all'ospedale di Baggiovara. Sul posto, in via Circondaria, i Carabinieri, la Medicina del lavoro e il 118. La tragedia è avvenuta su un cantiere edile: pare che i due uomini stessero raggiungendo con il mezzo i piani alti della abitazione. 

 

 

 

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