Roma, roulotte in fiamme: ferito gravemente 62enne

L'incendio è scoppiato al Torrino. Ferito in modo grave un uomo di 62 anni, senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri della compagnia e della stazione Eur

Incendio di una roulotte in sosta in via dell'Oceano Indiano al Torrino a Roma. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 62 anni, senza fissa dimora, è rimasto coinvolto dalle fiamme mentre era intento a cucinare, probabilmente a causa del malfunzionamento di un fornelletto a gas. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti e successivamente trasportato in codice rosso in ospedale. Sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia e della stazione Eur.