Milan, l'ex capo ultra Luca Lucci condannato a 18 anni e 8 mesi per narcotrafficoCronaca
L'ex capo ultrà della curva Sud milanista, arrestato a fine settembre 2024 con altri capi ultrà e sodali nell'inchiesta della Dda milanese sulle curve di San Siro, era al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Associazione che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina
Luca Lucci è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico. L'ex capo ultrà della curva Sud milanista, arrestato a fine settembre 2024 con altri capi ultrà e sodali nell'inchiesta della Dda milanese sulle curve di San Siro, era al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Associazione che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Lucci, difeso da Jacopo Cappetta, era stato arrestato per la vicenda delle tifoserie, che comprende anche un tentato omicidio, ed era già stato condannato a 10 anni.
La sentenza
Sempre nel dicembre di due anni fa, Lucci era stato destinatario anche di un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, insieme ad altre sette persone, per narcotraffico. La giudice Giulia Masci ha inflitto a 23 imputati, giudicati in abbreviato, pene fino a 3 anni di carcere.