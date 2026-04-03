L'ex capo ultrà della curva Sud milanista, arrestato a fine settembre 2024 con altri capi ultrà e sodali nell'inchiesta della Dda milanese sulle curve di San Siro, era al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Associazione che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina

Luca Lucci è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico. L'ex capo ultrà della curva Sud milanista, arrestato a fine settembre 2024 con altri capi ultrà e sodali nell'inchiesta della Dda milanese sulle curve di San Siro, era al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Associazione che, tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Lucci, difeso da Jacopo Cappetta, era stato arrestato per la vicenda delle tifoserie, che comprende anche un tentato omicidio, ed era già stato condannato a 10 anni.