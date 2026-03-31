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Vaticano, Papa Leone XIV sceglie Paolo Rudelli come Sostituto per gli Affari generali

Cronaca
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Bergamasco, classe 1970, dal 19 luglio 2023 è nunzio apostolico in Colombia. Prende il posto del venezuelano monsignor Edgar Pena Parra che guidava gli Affari generali dall'agosto del 2018. "La chiamata del Santo Padre Leone a collaborare da vicino all'esercizio della sua suprema missione – ha commentato - è un gesto di immeritata fiducia, che mi onora profondamente"

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A quasi un anno dalla scomparsa di papa Francesco, Leone nomina il Sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, figura chiave della macchina vaticana. Si tratta di monsignor Paolo Rudelli, arcivescovo e diplomatico italiano che dal 19 luglio 2023 è nunzio apostolico in Colombia. Prende il posto del venezuelano monsignor Edgar Pena Parra che guidava gli Affari generali dal 15 agosto del 2018. Nominato anche il prefetto della Casa pontificia: è monsignor Petar Rajič, di origine bosniaca, attuale nunzio in Italia. A prendere il suo posto alla nunziatura di via Po sarà Pena Parra.

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Sacerdote dal 1995

La nomina di mons. Rudelli era da tempo nell'aria. Sacerdote dal '95, laureato in teologia morale e diritto canonico, nunzio in Colombia dal 2023 per volere di papa Francesco che lo aveva ordinato arcivescovo nel 2019, è stato anche rappresentante pontificio nello Zimbabwe e osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo. L'arcivescovo, 55 anni, di origine bergamasca, ha commentato con gratitudine l'incarico ricevuto da Leone XIV. "La chiamata del Santo Padre Leone a collaborare da vicino all'esercizio della sua suprema missione – ha detto - è un gesto di immeritata fiducia, che mi onora profondamente". "Animato dalla fede nel Ministero del Successore dell’Apostolo Pietro", il nuovo sostituto afferma di apprestarsi ad "assumere questo servizio nello spirito indicato dalla Costituzione apostolica Praedicate evangelium", e nella consapevolezza di "poter contare sulla guida del cardinale segretario di Stato e sulla collaborazione di monsignor assessore e di tutto il personale della Sezione per gli Affari generali".

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