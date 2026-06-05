Tromba d'aria a Roma, Gualtieri: "Presenteremo richiesta di calamità"

Sopralluogo del sindaco della Capitale nelle zone danneggiate dal maltempo mercoledì scorso. Secondo il primo cittadino si è trattato di un evento estremo che "gli esperti lo classificano come un tornado con una frequenza di ritorno di circa 50 anni" ascolta articolo

"Presenteremo alla Regione la richiesta di calamità naturale non appena avremo raccolto tutti i dati, entro i termini previsti. È importante perché consente di attivare risorse pubbliche per ristorare i cittadini e le attività che hanno subito danni”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine di un sopralluogo nelle aree del quadrante nord-est della Capitale colpite dalla tromba d'aria di mercoledì scorso.

Il sindaco nelle zone colpite: "La stima dei danni richiede tempo” Gualtieri si è recato in via Prati Fiscali, nei pressi del distributore di carburante danneggiato dalla caduta di un albero, accompagnato dal presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne, per poi proseguire la visita nelle strade limitrofe. Il sindaco ha incontrato operatori della Protezione civile, vigili del fuoco e volontari impegnati nelle operazioni di ripristino e ha visionato le immagini realizzate dai droni sull'area interessata dal fenomeno. Secondo il sindaco, "si è trattato di un evento estremo . Gli esperti lo classificano come un tornado con una frequenza di ritorno di circa 50 anni”. Approfondimento Roma, tromba d'aria a nord est devasta strade e mercato