Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori

Un 17enne in compagnia di altri ragazzi avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola dove avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il minore -vittima di bullismo - per poi ferirlo alla gamba. Ritrovata l'arma dai carabinieri . Denunciato anche un 15enne per favoreggiamento ascolta articolo

Grave atto di bullismo in una scuola nel quartiere Scampia a Napoli. Un 14enne è stato accoltellato nel bagno dell'istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza. Denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un 15enne. Intervenuti sul posto i carabinieri dopo la segnalazione dell’incidente da parte della dirigente scolastica.

Denunciati due minori Da una prima ricostruzione risulta che un 17enne in compagnia di altri ragazzi avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lí il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi ferirlo alla gamba. A quel punto ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale. I militari della stazione di Scampia hanno perquisito l’abitazione del 17enne dove hanno trovato un coltello a serramanico che era nascosto tra la biancheria intima in un comodino della sua stanza da letto. Il coltello non pareva compatibile con la ferita. Ulteriori accertamenti hanno permesso di comprendere come l’arma usata per il ferimento fosse stata nascosta nei pressi degli uffici dell’8ª municipalità del comune di Napoli da un 15enne, amico dell’aggressore. Approfondimento Perché l’Italia è il Paese Ue con meno atti di bullismo?