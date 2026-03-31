Collegherà la stazione dell'Alta velocità di Afragola con il centro cittadino e l'aeroporto di Capodichino. La linea 10 della metropolitana sarà realizzata dal consorzio composto da Webuild, Eteria Consorzio Stabile, Costruire, Icm e M.N. Metropolitana di Napoli

Sarà la prima metropolitana a guida autonoma della città di Napoli e collegherà la stazione dell'Alta velocità di Afragola con il centro cittadino e l'aeroporto di Capodichino. Sono queste le principali innovazioni della Linea 10 della metropolitana, che sarà realizzata dal consorzio composto da Webuild, Eteria Consorzio Stabile, Costruire, Icm e M.N. Metropolitana di Napoli.

Con il Comune di Napoli, la Regione Campania ed Eav (la holding regionale del trasporto pubblico) è stato firmato il contratto con il quale si avviano le procedure per la realizzazione del primo lotto dell'infrastruttura, che ha un valore complessivo di 660 milioni di euro e che si svilupperà su 13 chilometri, con 12 stazioni. L'opera è parte di un investimento complessivo di oltre 3,1 miliardi e rappresenta uno degli interventi strategici per migliorare la mobilità del capoluogo campano e della regione. Il contratto prevede la realizzazione della fase 1A del Lotto 1 e include anche il diritto in esclusiva per il consorzio a realizzare ulteriori opere, in attesa di finanziamento, per il futuro completamento della linea verso il centro di Napoli e la stazione AV Napoli-Afragola, portando il valore complessivo del lotto 1 a oltre 1,7 miliardi.