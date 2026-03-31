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KitKat, ritrovato il camion rubato con 12 tonnellate di barrette

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Ad annunciare il ritrovamento è stata la stessa azienda, confermando il recupero del carico degli snack al cioccolato di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. Come ha riferito KitKat, che fa parte del colosso svizzero Nestlè, il furto era avvenuto durante il trasporto da uno stabilimento del centro Italia verso la Polonia

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Il camion rubato che trasportava 12 tonnellate di KitKat è stato ritrovato. Ad annunciarlo è stata l'azienda che, attraverso i suoi canali social, ha confermato il recupero del carico degli snack al cioccolato di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. Come ha riferito KitKat, che fa parte del colosso agroalimentare svizzero Nestlè, il furto era avvenuto durante il trasporto da uno stabilimento del centro Italia verso la Polonia. Intanto, l'azienda ha precisato che “stiamo collaborando alle indagini strettamente con le autorità locali anche attraverso la catena di approvvigionamento dei partner”. KitKat ha poi ribadito che "non ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza dei consumatori" e l'offerta "non ne risentirà".

Il furto di 12 tonnellate di KitKat

A dare la notizia del furto del camion con 12 tonnellate di barrette al cioccolato era stata la stessa azienda. "Un camion che trasportava 413.793 pezzi della nostra nuova gamma è stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione", avevano riferito. KitKat non ha specificato dove la merce fosse scomparsa esattamente, ma ha ribadito che "il veicolo e il suo contenuto (erano) introvabili". L'azienda aveva avvertito anche che le barrette mancanti "potrebbero finire, attraverso canali di vendita non ufficiali, sui mercati europei". 

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