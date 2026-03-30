Scontro scuolabus-auto nel Pavese: paura per i bambini, grave 20enne

Momenti di forte paura a Trivolzio, lungo la strada provinciale Sp22, a pochi chilometri da Pavia. Nella mattinata di oggi è avvenuto un incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus carico di bambini che si è scontrato frontalmente con un’auto poco prima delle 8.30. A bordo dello mezzo viaggiavano una decina di bambini tra i 6 e gli 11 anni, insieme all’autista e ad almeno un accompagnatore adulto.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso, inviando sei ambulanze e tre automediche sul luogo dello schianto. Per liberare il 20enne è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari: il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni serie. Ferito anche l’autista dello scuolabus, anch’egli ricoverato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.